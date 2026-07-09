Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ, решил пересдать экзамен

Выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. <...> У меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл», — сказал школьник.

По словам выпускника, для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ.

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Казани рассказала, как готовилась к экзаменам.