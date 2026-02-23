СМИ сообщили о фейковой ссылке для российских военных

Украинская сторона планирует организовать массовую рассылку вредоносного программного обеспечения среди российских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, файл под названием «Путь подразделения в ходе СВО» распространяется под видом информационного материала и маскируется под ссылку на сайт «Википедия».

Собеседник агентства уточнил, что после перехода по такой ссылке злоумышленники могут получить доступ к данным на мобильных устройствах пользователей. В связи с этим военнослужащих призвали проявлять осторожность и не открывать подозрительные файлы и ссылки.

До этого российские хакеры «положили» главный сервис воинского учета Украины «Резерв+» и специальный мессенджер для военнослужащих Milchat. В результате цифровой атаки приостановлена электронная работа ТЦК (аналог военкомата на Украине), а также обмен бойцами ВСУ тактической информацией через защищенный мессенджер.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.