Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

СМИ сообщили о фейковой ссылке для российских военных

РИА Новости сообщило о возможной рассылке вредоносного ПО военным
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Украинская сторона планирует организовать массовую рассылку вредоносного программного обеспечения среди российских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, файл под названием «Путь подразделения в ходе СВО» распространяется под видом информационного материала и маскируется под ссылку на сайт «Википедия».

Собеседник агентства уточнил, что после перехода по такой ссылке злоумышленники могут получить доступ к данным на мобильных устройствах пользователей. В связи с этим военнослужащих призвали проявлять осторожность и не открывать подозрительные файлы и ссылки.

До этого российские хакеры «положили» главный сервис воинского учета Украины «Резерв+» и специальный мессенджер для военнослужащих Milchat. В результате цифровой атаки приостановлена электронная работа ТЦК (аналог военкомата на Украине), а также обмен бойцами ВСУ тактической информацией через защищенный мессенджер.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!