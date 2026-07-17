Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Россиянин застрял в дупле и просидел там больше суток

В Ленобласти мужчина провалился в дупло клена и сутки прождал спасателей
ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»

Мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток в ожидании спасателей. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба во «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что 17 июля в 08:44 мск в экстренные службы поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ около одного из домов на улице Гагарина в городе Луга.

К месту выезда был направлен личный состав 135 пожарной части Леноблпожспас. Прибывшие на место пожарные выяснили, что мужчина провалился в дупло клена глубиной около двух метров на высоте четырех метров. Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно.

Пожарные спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. В итоге мужчину 1991 года рождения успешно спустили с дерева при помощи веревочного оборудования.

После спасения его осмотрела бригада скорой медицинской помощи, госпитализация не потребовалась.

До этого в Нижнем Новгороде мужчина застрял в бетонной трубе мусоропровода на территории автомобильного завода.

Ранее в Югре мать с ребенком 12 часов просидели в застрявшем лифте в поликлинике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!