Россиянин застрял в дупле и просидел там больше суток

В Ленобласти мужчина провалился в дупло клена и сутки прождал спасателей

Мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток в ожидании спасателей. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба во «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что 17 июля в 08:44 мск в экстренные службы поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ около одного из домов на улице Гагарина в городе Луга.

К месту выезда был направлен личный состав 135 пожарной части Леноблпожспас. Прибывшие на место пожарные выяснили, что мужчина провалился в дупло клена глубиной около двух метров на высоте четырех метров. Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно.

Пожарные спилили мешающие ветки и обеспечили безопасный доступ к пострадавшему. В итоге мужчину 1991 года рождения успешно спустили с дерева при помощи веревочного оборудования.

После спасения его осмотрела бригада скорой медицинской помощи, госпитализация не потребовалась.

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