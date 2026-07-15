Застрял в трубе: нижегородца нашли в мусоропроводе автомобильного завода

В Нижнем новгороде мужчина застрял в мусорной трубе на автозаводе

В Нижнем Новгороде мужчина застрял в бетонной трубе мусоропровода на территории автомобильного завода. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Обстоятельства, при которых нижегородец оказался в таком необычном месте, пострадавший не раскрыл. Однако выбраться самостоятельно у него не получилось — на место пришлось вызывать бригаду спасателей. Поданным канала, специалисты аккуратно разобрали часть конструкции, освободили застрявшего мужчину и передали его медикам.

Как сообщается, пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи. О его состоянии не уточняется.

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