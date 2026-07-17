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Общество

Москвичам пообещали погоду «как в пустыне»

Макарова: погода «как в пустыне» прогнозируется в Московском регионе в выходные
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Теплая погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные и в понедельник, 20 июля. Об этом «Интерфакс» сообщила едущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, столбик термометра в дневные часы будет достигать отметки +30 °C, а из-за сухого воздуха погода в Московском регионе будет схожей с погодой в пустыне.

«Происходит это потому, что воздух сухой, поэтому у нас быстро меняется температура. Воздух сухой, теплоемкость у него небольшая по сравнению с влажным воздухом. И поэтому у нас будет как в пустыне» , — уточнила Макарова.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток. В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной ночи за последнее время.

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