Москвичей предупредили о самой холодной ночи за последнее время

В ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12°C. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Однако днем заметного похолодания не будет: температура останется в пределах климатической нормы, составив +20…+25°C, отметила специалист.

«Будет прохладно, но именно днем ждать существенного похолодания не стоит. И дождей пока не ожидается. Таких обильных, как на выходных, точно пока не будет», — сказала она.

До этого Позднякова рассказала, что 15 июля в Москве ожидается теплая погода с дождями, температура воздуха днем поднимется до плюс 25°C. Согласно ее прогнозу, в ночные часы в столице пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные осадки. За сутки может выпасть до 10 миллиметров осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура воздуха в Москве составит от +16 до +18°C, по области — от +13 до +18°C. Днем в столице воздух прогреется до +23–25°C, в Подмосковье — до +20–25°C.

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