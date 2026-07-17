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Общество

Российских школьников переведут на новые учебники по всем предметам

Рособрнадзор: вскоре школы перейдут на единые учебники по всем предметам
Константин Чалабов/РИА «Новости»

В ближайшие годы российские школы перейдут на новые единые для всех учебные пособия по всем предметам. Их будут синхронизировать со стандартами материалов выпускных экзаменов. Об этом Ura.ru сообщает со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

«По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, школьные пособия будут соответствовать программам обучения и стандартам ЕГЭ.

Напомним, до этого президент Владимир Путин поручил Рособрнадзору изучить, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в тестах ЕГЭ. По результатам анализа ведомство должно обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов, используемых на ЕГЭ, в соответствие с содержанием единых школьных учебников по русскому языку и литературе.

В учебники по истории для 7–8-х классов внесли изменения об Иване Грозном и холопах.

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