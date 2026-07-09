В учебники по истории для 7-8-х классов внесли изменения

ТАСС: в учебниках по истории изменили формулировки об Иване Грозном и холопах

В новом учебнике по истории для 7-8-х классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова изменили формулировки о временах Ивана Грозного и сословиях в Российском государстве. Об этом пишет ТАСС.

Наиболее заметные правки внесены в параграфы об оценке событий XVI–XVII веков. В частности, авторы учебника изменили формулировки о начале правления Ивана IV. В агентстве обратили внимание, что в старой редакции в четвертом параграфе говорилось «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась». Теперь же предложение звучит так: «вера в царя как защитника своей земли и православия возросла».

В пятом и шестом параграфах предыдущего учебника было сказано, что «все светские сословия Российского царства на языке XVI века считались государевыми холопами». Эту формулировку заменили на «все светские сословия Российского царства разделялись на служилых людей и тяглых людей».

До этого в новое издание учебника истории для 11-го класса добавили трагедию в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Курской атомной электростанции (АЭС). Речь также идет о пособии под редакцией Мединского и Торкунова. Эти события вошли в третье обновленное издание учебников истории, вышедшее в 2026 году.

Ранее Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории.