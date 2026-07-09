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Общество

Путин поручил проанализировать соответствие учебников по русскому языку заданиям в ЕГЭ

Путин поручил Рособрнадзору изучить соответствие учебников по русскому языку ЕГЭ
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Рособрнадзору изучить, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в тестах Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

По результатам анализа ведомство должно обеспечить приведение содержания контрольных измерительных материалов, используемых на ЕГЭ, в соответствие с содержанием единых школьных учебников по русскому языку и литературе, говорится в документе.

Доклад по выполненной работе необходимо представить до 1 марта 2028 года, далее — ежегодно. Ответственным за выполнение поручения главы государства назначен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку. Помимо прочего, президент поручил Минпросвещению проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях.

Ранее Путин потребовал внести дисциплину по русскому языку в вузовские программы.

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