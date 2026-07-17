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Общество

Жительница Хабаровска четыре года получала выплаты за несуществующего ребенка

Хабаровчанку обвинили в получении 2 млн рублей за нерожденного ребенка
Shutterstock

В Хабаровске местная жительница на протяжении четырех лет получала выплаты за нерожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в мае 2021 года 42-летняя женщина представила в органы ЗАГС свидетельство о якобы рождении ребенка вне медицинского учреждения. На основании этих документов жительница получала пособия и выплаты, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

В прокуратуре добавили, что в результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело по данному факту направили в суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

В прошлом году в Оренбурге суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которую признали виновной в махинациях с детскими пособиями.

В РФ существуют детские пособия для нуждающихся и многодетных семей, семей военнослужащих, а также декретные и региональные выплаты. С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при усыновлении и другие выплаты проиндексировали на 5,6%, до 29 тыс. рублей.

Ранее на Камчатке женщина, лишенная родительских прав, полгода жила на детские пособия.

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