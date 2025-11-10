На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка несколько лет получала выплаты на несуществующего ребенка

Оренбурженка три года получала выплаты на несуществующего ребенка
Daniel Karmann/Global Look Press

В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местной жительнице, которую призвали виновной в махинациях с детскими пособиями. Об этом сообщили в пресс-службе центрального районного суда города.

Правоохранители установили, что в 2022 году женщина, будучи в Москве, представила в ЗАГС ложные данные о том, что у нее якобы родился ребенок.

«На основании заведомо ложных документов ответчику было предоставлено свидетельство о рождении несуществующего ребенка, которое она впоследствии использовала для получения пособий», — рассказали в пресс-службе суда.

Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество при получении выплат» УК РФ, аннулировал запись о рождении несуществующего ребенка, признал свидетельство о рождении недействительным.

Ранее жительница Саратова три года получала пособия на несуществующих детей.

