В Польше регистрируется все больше актов агрессии против беженцев с Украины

В Польше увеличилось количество преступлений, совершаемых против граждан Украины по причине ненависти. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные польской полиции.

Отмечается, что с января по июнь текущего года правоохранители зарегистрировали от проживающих на территории Польши украинцев 180 заявлений о различных актах агрессии, совершенных против них местными жителями. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025-й год таких жалоб было 275.

Чаще всего граждане Украины жаловались на избиения, словесные оскорбления и травлю в интернете, говорится в статье.

Накануне сообщалось, что в Польше задержали 23-летнего украинца за подстрекательство к преступлению на почве ненависти. По информации правоохранителей, молодой человек опубликовал в социальных сетях ролик с публичным призывом к совершению преступления и непристойный контент против участников Марша памяти жертв Волынской резни.

Ранее в Варшаве задержали человека с газовым пистолетом, требовавшего встречи с президентом.