RMF24: у президентского дворца задержан человек, требовавший встречи с Навроцким

У президентского дворца в Варшаве задержали человека с газовым пистолетом, требовавшего встречи с президентом Каролем Навроцким. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Неизвестный подошел к сотрудникам президентской охраны, сказал им, что является сторонником Навроцкого, и потребовал встречи с главой государства. Охранники заметили у него за поясом оружие. Мужчина отказался добровольно отдать оружие, поэтому было произведено задержание.

Причина, по которой 47-летний житель города Остроленка хотел встретиться с президентом Польши, пока неизвестна.

До этого Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

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