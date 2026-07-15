Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

В Варшаве задержали человека с газовым пистолетом, требовавшего встречи с президентом

RMF24: у президентского дворца задержан человек, требовавший встречи с Навроцким
Shutterstock

У президентского дворца в Варшаве задержали человека с газовым пистолетом, требовавшего встречи с президентом Каролем Навроцким. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Неизвестный подошел к сотрудникам президентской охраны, сказал им, что является сторонником Навроцкого, и потребовал встречи с главой государства. Охранники заметили у него за поясом оружие. Мужчина отказался добровольно отдать оружие, поэтому было произведено задержание.

Причина, по которой 47-летний житель города Остроленка хотел встретиться с президентом Польши, пока неизвестна.

До этого Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!