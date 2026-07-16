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Общество

В Польше задержали украинца за публичные призывы к преступлению

В Польше задержали украинца за подстрекательство на почве ненависти
Global Look Press

В Польше задержали 23-летнего украинца за подстрекательство к преступлению на почве ненависти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте польской полиции.

По информации правоохранителей, молодой человек опубликовал в социальных сетях ролик с публичным призывом к совершению преступления и непристойный контент против участников Марша памяти жертв Волынской резни.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники убойного отдела уголовного терроризма и Главного управления полиции Варшавы оперативно обнаружили и арестовали гражданина Украины в Быдгоще.

В полиции уточнили, что задержанному предъявили обвинение в публичном подстрекательстве к преступлению против одного из участников марша через социальные сети.

До этого сообщалось, что Польша потребовала извинений от Украины за Волынскую резню. По словам министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, украинская сторона должна признать правду о произошедшем, а также хранить память о жертвах Волынской резни.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА» (организация запрещена в России).

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