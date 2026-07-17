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Общество

В Рособрнадзоре заявили о росте качества образования в школах

Музаев: наблюдается устойчивый рост качества школьного образования
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается устойчивый рост качества школьного образования. Об этом заявил Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции по итогам пересдачи ЕГЭ, его цитирует ТАСС.

«Самый главный результат этого года, что мы увидели тенденцию к улучшению, повышению качества школьного образования», — сказал Музаев.

Накануне детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что в аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка рассматриваются жалобы родителей об отказах в зачислении их детей в 10 класс. Уполномоченный по правам ребенка в РФ напомнила позицию «Единой России», согласно которой отказ в приеме ребенка в десятый класс при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата нарушает конституционное право на образование.

Она уточнила, что отказать могут исключительно из-за нехватки свободных мест, и в такой ситуации родителям следует обращаться в региональный орган управления образованием. По словам омбудсмена, чтобы не доводить до конфликтных ситуаций, родителей и детей нужно заранее предупреждать о возможной нехватке мест в конкретной школе и знакомить с другими возможностями.

Ранее депутат объяснил, почему учеба в 10-м классе предпочтительнее колледжа.

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