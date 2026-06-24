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Общество

Депутат объяснил, почему учеба в 10-м классе предпочтительнее колледжа

Депутат Смолин: старшая школа дает детям больше возможностей, чем колледжи
Shutterstock

В России важно не ограничивать право выпускников самим выбирать форму образования и решать, хотят ли они поступать в колледж или продолжить обучение в десятом классе. Второй выбор в большинстве случаев предпочтительнее, так как учеба в старших классах предоставляет молодежи больше возможностей, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Комментируя ситуацию с выпускниками в пресс-центре НСН, депутат напомнил, что в прошлом году 63% учащихся отказались продолжать учебу в школе и поступили в вузы. По его словам, столь большого числа выбравших ссузы не было никогда – обычно в десятый-одиннадцатый классы переходили более половины учащихся.

«И, на мой взгляд, это было правильно, потому что в школе дается более фундаментальное образование, в том числе по физике, химии, математике. И это расширяет возможность ребят потом поступать в вузы, в том числе на инженерные, медицинские специальности, которые дают нам специалистов с высшим образованием в области науки», — подчеркнул парламентарий.

Он раскритиковал закон о «кухаркиных детях», отметив, что у детей должно быть право самостоятельного выбора без навязывания со стороны школ.

До этого омбудсмен в сфере образования Амет Володарский призвал искоренить практику запугивания детей тем, что самых «слабых» из них заставят пойти в колледжи и не пустят в десятые классы. Такие ситуации объясняются тем, что школы стремятся всеми силами сохранить свои рейтинги и «превентивно избавиться» от учащихся, которые могут показать не очень высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ, считает эксперт.

Он отметил, что сегодня система колледжей в России стремительно развивается, их учебные возможности не уступают вузам. Если детей перестанут пугать перспективой поступления в колледж, то может сформироваться четкая ступенчатая система, когда для получения профессии ребенок сначала закончит ссуз, а затем поступит в вуз.

В Госдуме ранее объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10-й класс.

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