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Общество

Омбудсмен рассказала о жалобах на отказы в зачислении детей в 10 класс

«Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что в аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка рассматриваются жалобы родителей об отказах в зачислении их детей в 10 класс. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Львова-Белова напомнила позицию «Единой России», согласно которой отказ в приеме ребенка в десятый класс при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата нарушает конституционное право на образование. Она уточнила, что отказать могут исключительно из-за нехватки свободных мест, и в такой ситуации родителям следует обращаться в региональный орган управления образованием, чтобы решить вопрос о зачислении ребенка в другую школу.

По словам омбудсмена, чтобы не доводить до конфликтных ситуаций, родителей и детей нужно заранее предупреждать о возможной нехватке мест в конкретной школе и знакомить с другими возможностями. В качестве примера Львова-Белова рассказала о себе: полученное ею музыкальное среднее образование позволило ей начать зарабатывать раньше ровесников. Она заключила, что иногда действительно имеет смысл сначала окончить колледж, а потом уже определяться с поступлением в вуз.

14 июля член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил в интервью НСН, что сегодня вся система обучения в большей степени ориентирована на повышение интереса к среднему профессиональному образованию, в связи с чем школы стали чаще отказывать детям в переходе в 10 класс. По его словам, в некоторых случаях требования родителей перевести ребенка в 10 класс неосуществимы в силу дефицита мест.

Ранее депутат объяснил, почему учёба в 10-м классе предпочтительнее колледжа.

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