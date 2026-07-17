Омбудсмен заявила о тотальной гибридной войне против России

Против Российской Федерации развязана тотальная гибридная война. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, один из главных ее ударов направлен на российскую молодежь и детей.

«Молодые люди зачастую не всегда до конца понимают, что же означает служение Отечеству, и почему эта ценность так важна», — отметила Лантратова, выступая на Всероссийской конференции «Служение Отечеству как призвание молодежи».

До этого секретарь Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что государство должно сделать все, чтобы российская молодежь не попала в «идеологические клещи» Запада. Он уточнил, что в настоящее время участились попытки манипуляции сознанием молодых людей методом «переформатирования их нравственных ориентиров». При этом Шевцов отметил, что «смысловое и ценностное пространство» современного мира подвержено жесточайшей конкуренции. В частности, продолжил он, российские традиционные ценности объявляются устаревшими, тогда как вместо них «продавливаются» неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели, которые были описаны в антиутопиях.

Ранее в России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи.