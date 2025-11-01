В Совбезе РФ призвали защитить молодежь от «идеологических клещей» Запада

Государство должно сделать все, чтобы российская молодежь не попала в «идеологические клещи» Запада, заявил на форуме «Народы России» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы должны сделать все, чтобы молодежь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом», – отметил Шевцов.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что с обеспечением национальной безопасности неразрывно связано сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. По словам Шевцова, Россия на протяжении всей своей истории была вынуждена бороться с попытками вмешательства, а сегодня живет в эпоху «острейшего ценностного противоборства».

Шевцов уточнил, что в настоящее время участились попытки манипуляции сознанием молодых людей методом «переформатирования их нравственных ориентиров». При этом он отметил, что «смысловое и ценностное пространство» современного мира подвержено жесточайшей конкуренции. В частности, продолжил он, российские традиционные ценности объявляются устаревшими, тогда как вместо них «продавливаются» неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели, которые были описаны в антиутопиях.

