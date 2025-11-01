На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ призвали защитить молодежь от «идеологических клещей» Запада

Совбез РФ: государство должно уберечь молодежь от идеологических клещей Запада
true
true
true
close
Донат Сорокин/ТАСС

Государство должно сделать все, чтобы российская молодежь не попала в «идеологические клещи» Запада, заявил на форуме «Народы России» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы должны сделать все, чтобы молодежь не попала в эти клещи идеологические, не стала бы следовать этим идеям, которые оказывают деструктивнейшее влияние на них. Считаю, что это важная задача для органов государственной власти, взаимодействия государства и общества в целом», – отметил Шевцов.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что с обеспечением национальной безопасности неразрывно связано сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. По словам Шевцова, Россия на протяжении всей своей истории была вынуждена бороться с попытками вмешательства, а сегодня живет в эпоху «острейшего ценностного противоборства».

Шевцов уточнил, что в настоящее время участились попытки манипуляции сознанием молодых людей методом «переформатирования их нравственных ориентиров». При этом он отметил, что «смысловое и ценностное пространство» современного мира подвержено жесточайшей конкуренции. В частности, продолжил он, российские традиционные ценности объявляются устаревшими, тогда как вместо них «продавливаются» неолиберальные, тоталитарные по своей сути модели, которые были описаны в антиутопиях.

Ранее Шевцов прокомментировал договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами