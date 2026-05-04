В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росмолодежи.

По словам руководителя ведомства Григория Гурова, комплекс позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний.

В публикации отмечается, что в разработке мер поучаствовали 18 ведомств и организаций, включая Минобороны РФ, МВД, Минпросвещения, а также более 70 субъектов России.

Гуров добавил, что документ содержит 41 системное мероприятие по шести приоритетным направлениям. Особое внимание планируется уделять мониторингу контента в интернете и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается молодежь.

До этого в России предложили внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с «Газетой.Ru» поддержал инициативу, добавив, что ограничение свободы пользователей не является целью инициативы.

