Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Такая истерика»: в Госдуме объяснили, почему Илья Ремесло стал критиковать власти

Владимир Трефилов/РИА Новости

Юрист и бывший член Общественной палаты России Илья Ремесло мог изменить свою политическую риторику и начать резко критиковать российское руководство и проведение СВО из-за невостребованности его блогерской деятельности, а также отсутствия рекламных контрактов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав новые взгляды Ремесло «истерикой».

По словам парламентария, скорее всего, Ремесло изначально занимал антироссийскую позицию.

«Человек-проект, это человек, который, [если] даешь деньги, он будет делать, не даешь деньги, он перестает делать. Это люди без искреннего убеждения. Всегда видно, когда человек что-то делает, бьет наотмашь красиво и сочно, но при этом делает неискренне», — подчеркнул он.

Милонов указал на то, что человек не может настолько резко поменять свои убеждения, поэтому очевидна неискренность изначальной позиции Ильи Ремесло.

«Мне кажется, что ему будет стыдно. Я не знаю где, в каком журнале он работал. Возможно, он как блогер зарабатывал деньги. В связи с тем, что что-то пошло не так, на фоне того, что он перестал зарабатывать деньги, блог его перестали читать, рекламу давать, у него такое произошло, такая истерика», — сказал парламентарий.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что юрист Илья Ремесло может быть в заложниках. Такой вывод он сделал в своем Telegram-канале после публикации серии постов в соцсетях общественника с критикой СВО и действующей власти России.

Юрист Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российских властей и критиковал оппозицию в стране и политику Запада.

Ранее Алаудинов рассказал о единственной мечте.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
