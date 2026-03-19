«Такая истерика»: в Госдуме объяснили, почему Илья Ремесло стал критиковать власти

Юрист и бывший член Общественной палаты России Илья Ремесло мог изменить свою политическую риторику и начать резко критиковать российское руководство и проведение СВО из-за невостребованности его блогерской деятельности, а также отсутствия рекламных контрактов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав новые взгляды Ремесло «истерикой».

По словам парламентария, скорее всего, Ремесло изначально занимал антироссийскую позицию.

«Человек-проект, это человек, который, [если] даешь деньги, он будет делать, не даешь деньги, он перестает делать. Это люди без искреннего убеждения. Всегда видно, когда человек что-то делает, бьет наотмашь красиво и сочно, но при этом делает неискренне», — подчеркнул он.

Милонов указал на то, что человек не может настолько резко поменять свои убеждения, поэтому очевидна неискренность изначальной позиции Ильи Ремесло.

«Мне кажется, что ему будет стыдно. Я не знаю где, в каком журнале он работал. Возможно, он как блогер зарабатывал деньги. В связи с тем, что что-то пошло не так, на фоне того, что он перестал зарабатывать деньги, блог его перестали читать, рекламу давать, у него такое произошло, такая истерика», — сказал парламентарий.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что юрист Илья Ремесло может быть в заложниках. Такой вывод он сделал в своем Telegram-канале после публикации серии постов в соцсетях общественника с критикой СВО и действующей власти России.

Юрист Илья Ремесло на протяжении долгого времени отстаивал интересы российских властей и критиковал оппозицию в стране и политику Запада.

