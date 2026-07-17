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Общество

Вице-президент США высказался о скрываемых властями останках инопланетян

Вэнс: я скептически отношусь к теории о скрываемых США останках инопланетян
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана на YouTube рассказал, что с сомнением относится к теориям о том, что американское правительство якобы скрывает на секретных базах обломки кораблей инопланетян и их останки.

Вэнс уверен, что если бы у правительства США действительно были останки пришельцев, то эта информация «обязательно просочилась бы в общественное поле», в этом нет никаких сомнений.

Роган в ответ на это отметил, что информация все же просочилась, так как бывшие разведчики и сотрудники правительства рассказывали о подобных вещах.

«Я действительно хочу разобраться в этом вопросе, но, если честно, пока не видел доказательств, что у нас есть останки инопланетян», — парировал американский вице-президент.

При этом Вэнс признал, что некоторые из видео, которые Пентагон рассекретил в последнее время, выглядят очень странными и подчеркнул, что старается быть не предвзятым в этом вопросе.

Недавно военное министерство США опубликовало масштабный межведомственный архив с документами, посвященный наблюдению НЛО. Часто это сокращение ассоциируется с летающими тарелками, инопланетянами и паранормальными явлениями. Однако исходный посыл термина был другим: так называли любые наблюдаемые явления в небе, которым не было простого объяснения. О том, как над американским ядерным заводом месяцами летали огненные шары, действительно ли НЛО однажды встретили астронавты и о других материалах архива — в статье «Газеты.Ru».

Ранее экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле.

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