Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали о пришельцах, найденных на Земле

Соединенные Штаты якобы обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа.

Заявление прозвучало в подкасте «The Diary of a CEO», где Путхофф выступил вместе с режиссером фильма «Age of Disclosure» Дэном Фаррой. По словам 89-летнего ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после крушений, рассказывали как минимум о четырех отдельных типах существ. При этом он уточнил, что лично не имел прямого доступа к этим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался.

Какие именно виды инопланетян «обнаружили» власти США, Путхофф не уточнил. Однако его давняя коллега и бывшая сотрудница программы AAWSAP доктор Эрика Дэвис утверждала, что речь идет о так называемых «серых», «нордиках», «инсектоидах» и «рептилоидах».

По словам Дэвис, все эти существа имеют гуманоидный облик, две руки и две ноги. Она ссылалась на разведывательные данные. Рептилоиды и нордики, как утверждала исследовательница, достигают примерно шести футов роста — около 183 см. Об этом она рассказывала на заседании UAP Disclosure Fund в 2025 году, где присутствовали конгрессмены Нэнси Мейс, Анна Паулина Луна и Эрик Берлисон.

Нордики, по описанию сторонников подобных теорий, выглядят почти как жители Северной Европы, несмотря на внеземное происхождение. Рептилоидов описывают как покрытых чешуей существ с человеческими конечностями и длинными хвостами, которые передвигаются вертикально. «Серые» — небольшие лысые существа с крупными глазами, знакомые по многочисленным фильмам о пришельцах, включая «Близкие контакты третьей степени». Инсектоидов уфологи называют похожими на богомолов гуманоидными существами.

Бывший сотрудник разведки ВВС США и участник рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям Дэвид Граш в 2023 году под присягой заявил в конгрессе, что США располагают «нечеловеческими биологическими материалами», найденными после десятков крушений НЛО.

