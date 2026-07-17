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Общество

В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине

Врачи в России смогут применять искусственный интеллект при ЭКГ и колоноскопии
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Врачи в России смогут применять искусственный интеллект (ИИ) при проведении различных анализов. Об этом рассказал РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин.

По его словам, значительно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ. Теперь врачи смогут использовать ИИ не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии.

Баланин добавил, что применение искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза пациенту и уменьшит вероятность ошибок.

В мае президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума рассказал, что искусственный интеллект уже используется в работе скорой помощи в московских больницах. По его словам, пока пациент едет в больницу, на него полностью формируется все его «досье».

Ранее в США создали ИИ, способный адаптировать лечение рака под конкретного пациента.

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