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Создан ИИ, способный адаптировать лечение рака под конкретного пациента

APLQ: новый ИИ подбирает лечение рака по «молекулярному отпечатку» пациента
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Юты разработали новый подход к искусственному интеллекту, который может улучшить персонализированное лечение онкологических заболеваний за счет анализа полного молекулярного профиля пациента. Результаты работы опубликованы в журнале APL Quantum.

Современные системы машинного обучения обычно требуют огромных массивов данных и плохо работают в медицине, где клинические исследования часто включают лишь несколько десятков или сотен пациентов. Эта проблема особенно заметна в онкологии, где исход лечения зависит не от отдельных генетических мутаций, а от сложного взаимодействия миллионов и даже миллиардов молекулярных характеристик, включая данные ДНК и РНК.

Новый метод основан на математических принципах квантовой механики, в частности концепциях суперпозиции и запутанности. Разработанные алгоритмы, называемые мультитензорными сравнительными спектральными разложениями, позволяют одновременно анализировать множество слоев биологических данных и выделять скрытые взаимосвязи, влияющие на течение болезни и ответ на терапию.

Авторы протестировали систему на открытых данных пациентов с нейробластомой — наиболее распространенным видом рака у младенцев. Алгоритм выявил два новых прогностических фактора, связанных с выживаемостью и эффективностью лечения. Эти показатели оказались более точными, чем традиционные биомаркеры, основанные на анализе опухолевой ДНК, крови или РНК.

Результаты были подтверждены на независимых группах пациентов, проходивших лечение в разных медицинских центрах и в разное время, что свидетельствует о потенциальной применимости метода для широкой популяции.

В отличие от многих нейросетевых моделей, работающих по принципу «черного ящика», новая система позволяет интерпретировать результаты анализа и выявлять конкретные гены и молекулярные механизмы, которые могут стать мишенями для новых лекарств.

По мнению авторов, технология открывает путь к настоящей прецизионной медицине, в которой лечение будет подбираться на основе полного молекулярного фона конкретного пациента, а не отдельных генетических маркеров.

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