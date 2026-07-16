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Общество

В Петербурге четырех детей увезли из метро в реанимацию

«112»: в петербургском метро стало плохо четырем детям, их увезли в реанимацию

В петербургском метро стало плохо четырем детям, их увезли в реанимацию. Об этом

» target=«_blank»>сообщает Telegram-канал «112».

«По предварительной информации, детям от 9 до 14 лет, у всех — признаки интоксикации», — говорится в сообщении.

Дети подошли к сотрудникам метро на станции «Пионерская» и сказали, что им плохо, им вызвали скорую.

До этого 17-летний Сергей М. из деревни Топорково Сергиево-Посадского района исчез два дня назад. Местные паблики активно распространяли ориентировки. Поиски вели члены волонтерской организации «Поиск детей» и местное управление МВД. Спустя два дня его нашли в реанимации.

Незадолго до того брата и сестру, пропавших в Твери, нашли в другом регионе России. Школьников 2016 и 2012 года рождения не могли найти в течение двух дней.

Ранее в Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью».

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