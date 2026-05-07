Пятилетний ребенок попал в реанимацию, отхлебнув наркотик из бутылки матери

В Ленобласти пятилетний ребенок отравился наркотиками матери
В Ленинградской области пятилетний мальчик случайно выпил синтетический наркотик, который его мать оставила в бутылке на столе, ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в поселке Янино. Пятилетний мальчик нашел дома бутылку с остатками жидкости и отхлебнул из нее. Как выяснилось позже, в емкости находился синтетический наркотик, принадлежавший его матери. Ребенка срочно госпитализировали, врачи диагностировали у него тяжелое токсическое отравление, он находится в реанимации.

29-летняя родительница призналась сотрудникам правоохранительных органов, что постоянно употребляет наркотики. Накануне происшествия она оставила бутылку с остатками запрещенного вещества на столе, откуда ее и взял ребенок. Ранее женщина уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением.

 
