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Общество

В Уфе дети отравились едой с лекарствами родственника

В Уфе двоих детей госпитализировали с тяжелым отравлением
Мария Девахина/РИА Новости

В Уфе двоих детей 3 и 8 лет госпитализировали с отравлением. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Башкирии.

Как сообщили местные СМИ, дети отравились едой больного взрослого, в котором были лекарственные препараты. Младший из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние старшего ребенка оценили как средней тяжести и поместили в педиатрическое отделение больницы.

До этого в Ленобласти пятилетний ребенок отравился наркотиками матери. Мальчик нашел дома бутылку с остатками жидкости и отхлебнул из нее. Как выяснилось позже, в емкости находился синтетический наркотик, принадлежавший его матери. Ребенка срочно госпитализировали, врачи диагностировали у него тяжелое токсическое отравление.

29-летняя родительница призналась сотрудникам правоохранительных органов, что постоянно употребляет наркотики. Накануне происшествия она оставила бутылку с остатками запрещенного вещества на столе, откуда ее и взял ребенок. Ранее женщина уже была судима за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мальчик оказался в реанимации, выпив
два ледяных напитка в жару.

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