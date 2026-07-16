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Общество

Правозащитница рассказала, как будет развиваться «семейная жизнь» Галявиева и его жены

Правозащитница Меркачева: семейная жизнь Галявиева – иллюзия
MK/«Газета.Ru»

Стрелку Ильназу Галявиеву и его жене не стоит рассчитывать на большое количество контактов, характерных для типичной семейной жизни. Об этом в беседе с kp.ru рассказала правозащитница Ева Меркачева.

По ее словам, паре позволяют длительное свидание раз в год. Помимо этого, раз в месяц они могут созваниваться. Помимо этого, разрешаются переписки, но в целом других вариантов видеть друг друга не предусмотрено – Галявиев останется максимально изолированным от жены. Такую семейную жизнь Меркачева назвала «иллюзией».

Правозащитница добавила, что в первую очередь свадьба нужна пожизненно осужденным, а не соглашающимся на это женщинам. Меркачева выразила надежду на то, что у жены стрелка «все это пройдет».

Галявиев получил пожизненный приговор после того, как устроил нападение на школу в Казани в 2021-м году. Во время атаки пострадали 20 человек, еще девятеро не выжили.

Накануне стало известно о свадьбе стрелка, его супругой стала 18-летняя начинающая журналистка, которая видела его на заседании и позже приезжала на свидание. Молодой человек продолжает отбывать наказание.

Ранее в Краснодарском крае ученик устроил стрельбу в школе, два человека получили травмы.

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