В Краснодарском крае ученик устроил стрельбу в школе, два человека получили травмы

Mash: в Краснодарском крае подросток стрелял в детей в школе

В Краснодарском крае один из учеников пришел в школу с оружием. Об этом сообщает Kub Mash.

По данным Telegram-канала, девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия и попал в других детей. После произошедшего сам молодой человек попытался скрыться, но его поймали на одной из улиц города.

В результате стрельбы, предварительно, пострадали двое, это дети.

«Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное», – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что пострадавшим окажут и психологическую поддержку. По его словам, сейчас выясняется, каким образом несовершеннолетний смог пронести оружие в школу. В отношении администрации учебного заведения проведут проверку.

На ситуацию обратили внимание представители прокуратуры. Они проведут проверку, по результатам которой примут меры.

Ранее следователи раскрыли подробности о стрельбе в школе Петербурга.