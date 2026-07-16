Напавший на казанскую гимназию Галявиев женился в колонии. Что известно о его 18-летней супруге?

Пожизненно осужденный за нападение на казанскую гимназию и убийство девяти человек Ильназ Галявиев женился в колонии. Его избранницей стала 18-летняя Диана из Ростовской области. Молодые люди познакомились по переписке, когда девушке было 14 лет, и до свадьбы виделись лишь дважды, однако Диана заявляет, что влюбилась в Галявиева с первого взгляда. Что об их отношениях думают ее родители и психологи — в материале «Газеты.Ru».

Ильназ Галявиев, напавший на казанскую гимназию в 2021 году и убивший девять человек, женился на 18-летней девушке во время пребывания в колонии. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, избранницей 25-летнего пожизненно осужденного стала уроженка Ростовской области Диана К. Сейчас она живет в Москве. SHOT называет ее начинающей журналисткой, при этом сама девушка в интервью mk.ru рассказала, что по профессии она повар-кондитер.

Брак зарегистрировали в конце мая в ИК-6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. По словам Дианы, свадьба могла и не состояться, так как перед этим Галявиева могли поместить в штрафной изолятор. Однако в итоге им удалось пожениться. Вся церемония заняла около 10 минут: пара в присутствии сотрудницы ЗАГС расписалась в документах и обменялась кольцами.

«Потом мне дали длительное свидание. На нем мы были с кольцами. А потом сняли — ведь в колонии нельзя носить украшения», — сообщила Диана.

История знакомства

По словам девушки, она увидела Галявиева в новостях еще в 2021 году, на тот момент ей было 14 лет. Молодой человек, как рассказала Диана, показался ей привлекательным, и она решила написать ему письмо. Примерно через месяц Галявиев ответил, и у них завязалось общение. Девушка добавила, что в письмах «старалась вообще обходить тему преступления».

«Наверное, с первого взгляда я влюбилась. Он, как я говорила, мне показался красивым. А потом, пообщавшись с ним, я нашла очень много общих тем. У нас и детство похожее было», — сообщила она.

Диана уточнила, что впервые лично увиделась с Галявиевым на заседании суда в 2023 году. Тогда они не смогли пообщаться лично — девушка хотела попасть на краткосрочное свидание, однако сделать этого не смогла, так как не является его родственником. Второй раз пара встретилась уже в колонии. Там, по словам Дианы, им удалось поговорить, и она «испытала теплые чувства».

«В 2024 году связь прервалась, и спустя год приблизительно, в сентябре того года, мне написал его папа. Оказалось, Ильназ все это время искал связь со мной, думал, что я нахожусь в Москве. Он сделал что-то вроде признания. В общем, на свидании все вот эти чувства вспыхнули, и мы точно решили, что заключим брак», — добавила девушка.

Отношение родителей

Диана также раскрыла, что жила одна с 16 лет. Она практически не рассказывала об отношениях с Галявиевым и даже скрывала от родителей то, что переписывалась с ним. Однако в итоге все-таки призналась. По ее словам, сначала ее семья приняла ситуацию спокойно, но потом было много споров. Родители настаивали, что девушка не должна общаться с преступником. Сейчас, как утверждает Диана, они нейтрально относятся к ее отношениям.

В то же время Life со ссылкой на SHOT пишет, что ее родственники считают ее брак неадекватным поступком, а отец девушки убит горем.

«Мужчина растил дочь в одиночку и всю жизнь окружал ее заботой, а сейчас не понимает, за что ему такое наказание. Близкие уверены, что Диана устроила такой «перформанс» просто на зло обществу, потому что всегда любила делать все наперекор окружающим», — говорится в публикации Telegram-канала.

По его данным, родственники уверены, что Диана решилась на брак, «чтобы шокировать родителей и потрепать им нервы». Близкие девушки, как уточняет SHOT, задумались о том, чтобы поместить ее психиатрическую лечебницу, а родители отказываются признавать ее своей дочерью, пока она не разведется.

Сама Диана при этом говорит, что понимала, на что идет, что не жалеет о своем решении и не боится осуждения.

«Я понимала все сложности, которые есть и будут. Звонки разрешены раз в месяц, длительные свидания — раз в год. Очень тяжело, особенно когда человека любишь. Но любовь создана для того, чтобы переживать эти проблемы вместе. Справимся», — заявила она.

Мнение психологов

Член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, что общалась с Дианой. По словам правозащитницы, девушка показалась ей адекватной, образованной и воспитанной, но очень одинокой.

«Она говорит, что каждый имеет право на любовь. С этим разве поспорить? Никто никогда никому не может запретить любить. Девушка себя заранее обрекла на непростую судьбу, но это ее выбор. Да и нам ли судить?» — написала она в Telegram.

Психолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что избранница Галявиева могла вступить в брак с ним не из-за «слепой любви», а вследствие глубоких внутренних проблем.

«Здоровую личность не потянет к маньякам, насильникам и деструктивным мужчинам. Это разрушенные женщины, нуждающиеся в адреналиновых отношениях и острых ощущениях. Почему девушки часто выходят замуж за арестантов? Они боятся измен и расставания. А тут мужчина под контролем, в понятном месте», — полагает она.

Врач-психиатр Наталья Бирина также допустила, что решение Дианы выйти замуж за пожизненно осужденного может указывать на психологическую защиту и стремление уйти от реальности. По мнению специалистки, девушка влюблена не в Галявиева, а «в образ «трагического героя», который она сама создала из газетных вырезок».

«Она говорит о «родстве душ», но называет единственной причиной привлекательности его внешность. Это инфантильная влюбленность в картинку», — считает Бирина.

Психиатр также добавила, что единственным, кто получил выгоду от того брака, стал сам Ильназ Галявиев, который теперь может надеяться на смягчение режима отбывания наказания. При этом сама Диана заверяет: в ее отношениях с Галявиевым «нет никакой выгоды, корысти».