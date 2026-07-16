СМИ сообщили о взрывах в Дубае

В центре Дубая произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Взрывы слышны в центре Дубая», — сказано в сообщении.

Другие подробности не приводятся. Как сообщает Reuters, громкие звуки раздаются в центральной части города, где находится Trump International Hotel & Tower.

В Российском союзе туристов при этом заявили, что туроператоры не подтвердили сообщения о взрывах в Дубае, поскольку обращений от туристов в связи с ними не поступало.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции Ирана назвал недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. В упомянутых странах Трамп владеет несколькими гольф-клубами и небоскребами. Среди них — Trump International Hotel & Tower (Дубай), Trump Plaza (Джидда), Trump Tower (Эр-Рияд).

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию ударов по иранским целям. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

Ранее самолет из Астаны в Дубай вернули из-за ситуации на Ближнем Востоке.