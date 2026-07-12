Самолет из Астаны в Дубай вернули из-за ситуации на Ближнем Востоке

Авиакомпания Air Astana изменила расписание рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил перевозчик.

По информации авиакомпании, рейс KC205, вылетевший 12 июля из Астаны в Дубай в 07:10 по местному времени, был перенаправлен обратно в аэропорт вылета. Кроме того, рейс KC897 по маршруту Алматы — Дубай, который должен был отправиться в 08:50, отменен.

В Air Astana отметили, что информация о дальнейших изменениях в расписании будет опубликована позднее.

12 июля Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате иранских ракет и беспилотников. Также ракетные атаки были отражены над территориями Катара и Бахрейна.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после атаки и остановки судна, которое, по утверждению иранской стороны, следовало по несанкционированному маршруту. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые ответные действия в связи с этим инцидентом встретят жесткий ответ, а новые вражеские базы в регионе станут целями ударов.

Практически одновременно Соединенные Штаты начали наносить удары по целям на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что КСИР в ближайшее время нанесет удары ракетами и дронами по базам США.