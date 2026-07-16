Москвичам пообещали сухую и теплую погоду в выходные

Синоптик Леус: в Москве на выходных ожидается температура до +29°C и без осадков

В Москве на выходных ожидается температура до +29°C и без осадков. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье в столице будет малооблачно и сухо. По ночам будет холодно — около +10°C, а днем, напротив, тепло. Так, в субботу ожидается соответствующая климату температура +24–26°C, а в воскресенье воздух прогреется до +27–29°C.

Леус отметил, что в начале новой недели в столице ожидается теплая погода, однако возрастет вероятность дождей.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что европейский антициклон, несущий в Московский регион теплую погоду без осадков, имеет ресурс на трое суток. В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ранее москвичей предупредили о самой холодной ночи за последнее время.