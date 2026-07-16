Власти Свердловской области анонсировали выплаты пострадавшим от паводка

Глава Свердловской области Денис Паслер дал поручения начать работу по подготовке документов к выплатам пострадавшим от паводка. Пост об этом опубликован в канале губернатора в «Максе».

«Поручил министру строительства и развития инфраструктуры организовать работу по подготовке документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт. Процесс был эффективно настроен в Кушве, и уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты», – написал он после встречи с жителями.

Паслер подчеркнул, что в первую очередь необходимо помочь людям, чье жилье пострадало, собрать и вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территорий.

13 июля сообщалось, что в регионе начали экстренно вакцинировать жителей поселка Пышма от гепатита А, дома которых затопило водой.

За день до этого режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. По информации главы района Алексея Никифорова, всего подтопило 165 жилых домов в 13 населенных пунктах. Местным жителям предложили переехать в ближайшие населенные пункты или пункты временного размещения. По информации департамента информационной политики Свердловской области, в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках.

Ранее в Кремле заявили, что Путин получает доклады о паводках в регионах России.