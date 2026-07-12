Режим ЧС ввели в одном из районов Свердловской области из-за затоплений

Режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров в мессенджере «Макс».

«Мной было принято решение о введении ЧС муниципального значения на территории Ирбитского района. <...> вода продолжает заходить в населенные пункты», — рассказал он.

По информации главы района на момент опубликования сообщения, в селе Стриганском и деревне Мостовой было подтоплено 14 домов, дороги и мостовые сооружения. Местным жителям предложили переехать в ближайшие населенные пункты или пункты временного размещения. Также сообщения о подтоплении домов поступили из населенных пунктов Горки и Чернорицкое.

Позднее Никифоров написал, что в селе Килачевском подтоплено 16 домов. Всего в районе подтопило 165 жилых домов в 13 населенных пунктах, уточнил глава района.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках. Повышенный уровень воды сохраняется на реках Ница в Ирбите и Сосьва в поселке Гари. После прошедших дождей также зафиксировали интенсивный рост уровня воды на реке Туре и реке Чусовой в районе Староуткинска.

Ранее в Дагестане объявили эвакуацию жителей из-за прорыва дамбы.