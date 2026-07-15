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Общество

В Кремле заявили, что Путин получает доклады о паводках в регионах России

Песков: Путин регулярно получает сводки по линии МЧС о паводках в регионах РФ
Соцсети

Президент РФ Владимир Путин регулярно получает сводки о происшествиях по всем регионам России, включая паводковую ситуацию в Свердловской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент регулярно и ежедневно получает сводки по линии МЧС, по линии других ведомств о всех происшествиях по всем регионам России», — уточнил представитель Кремля.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и в Свердловской области 29 июня, из-за чего в ряде муниципалитетов начался паводок. Так, в Ирбитском районе ввели режим ЧС. По информации главы района Алексея Никифорова, всего подтопило 165 жилых домов в 13 населенных пунктах. Местным жителям предложили переехать в ближайшие населенные пункты или пункты временного размещения. В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках.

В Пышме, а также в селах Печеркино и Пульниково, деревнях Холкина и Катарач так же продолжает действовать режим ЧС. Там более 55 человек расселили в пункт временного проживания, организованный на базе гостиницы, центральная улица Пышмы обесточена на фоне затопления.

Ранее тысячи жителей Свердловской области остались без света из-за непогоды.

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