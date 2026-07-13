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Общество

В российском регионе начали экстренно вакцинировать жителей от гепатита А

В Свердловской области началась экстренная вакцинация от гепатита из-за паводка
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Свердловской области начали экстренно вакцинировать жителей поселка Пышма от гепатита А, дома которых затопило водой. Об этом ЕАН сообщает со ссылкой на данные местной администрации.

Как уточнили в мэрии, жителей затопленных домов в целях профилактики прививают от заболевания – для участия в вакцинации их призвали обратиться в местную Центральную районную больницу.

Кроме того, в администрации жителей пострадавших от наводнения домов призвали не бояться за сохранность имущества, пояснив, что территории в ближайшее время останутся под патрулем сотрудников областного МВД.

В Пышме, а также в селах Печеркино и Пульниково, деревнях Холкина и Катарач продолжает действовать режим ЧС. Более 55 человек расселили в пункт временного проживания, организованный на базе гостиницы, центральная улица Пышмы обесточена на фоне затопления.

Напомним, накануне сообщалось, что режим ЧС ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. По информации главы района Алексея Никифорова, всего подтопило 165 жилых домов в 13 населенных пунктах. Местным жителям предложили переехать в ближайшие населенные пункты или пункты временного размещения. По информации департамента информационной политики Свердловской области, в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках.

Ранее тысячи жителей Свердловской области остались без света из-за непогоды.

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