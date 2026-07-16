Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В российском регионе введут новые правила продажи бензина

В Тамбовской области начнут продавать бензин по схеме четных и нечетных дней
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Тамбовской области введут продажу топлива по схеме «четных и нечетных дней». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

В течение трех дней местные автовладельцы могли проголосовать на сайте госуслуг за временные меры по стабилизации ситуации с топливом.

«Введение заправки по четным/нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера поддержали 80,1%», — написал он.

Большинство проголосовавших также высказались за установку минимального лимита заправки автомобиля в 20 литров.

Результаты голосования обсудили на заседании регионального оперштаба. Автолюбителей попросили отнесстись к вводимым мерам с пониманием.

Известно, что в 13 российских регионах заметно улучшилась ситуация с наличием топлива на АЗС и очередями на заправках. По данным Russiabase, в ряде регионов очереди на автозаправках уменьшились.

До этого сообщалось, что власти Нижегородской области разрабатывают интерактивную карту наличия бензина на автозаправках (АЗС).

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!