В российском регионе введут новые правила продажи бензина

В Тамбовской области начнут продавать бензин по схеме четных и нечетных дней

В Тамбовской области введут продажу топлива по схеме «четных и нечетных дней». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

В течение трех дней местные автовладельцы могли проголосовать на сайте госуслуг за временные меры по стабилизации ситуации с топливом.

«Введение заправки по четным/нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера поддержали 80,1%», — написал он.

Большинство проголосовавших также высказались за установку минимального лимита заправки автомобиля в 20 литров.

Результаты голосования обсудили на заседании регионального оперштаба. Автолюбителей попросили отнесстись к вводимым мерам с пониманием.

Известно, что в 13 российских регионах заметно улучшилась ситуация с наличием топлива на АЗС и очередями на заправках. По данным Russiabase, в ряде регионов очереди на автозаправках уменьшились.

До этого сообщалось, что власти Нижегородской области разрабатывают интерактивную карту наличия бензина на автозаправках (АЗС).

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.