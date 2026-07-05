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В российском регионе появится интерактивная карта наличия бензина на АЗС

В Нижегородской области создадут интерактивную карту наличия бензина на АЗС
ShotPrime Studio/Shutterstock/FOTODOM

Власти Нижегородской области разрабатывают интерактивную карту наличия бензина на автозаправках (АЗС), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Чиновник рассказал, что она позволит жителям получать информацию об очередях на АЗС. Таким образом автомобилисты смогут ориентироваться на рынке, выбирать заправки, на которых есть топливо, и экономить время.

В том же посте глава области отметил, что из-за снижения предложения и ажиотажного спроса в регионе возник острый дефицит бензина. В начале июля поставки топлива Аи‑95 и Аи‑92 на местные АЗС уменьшились на 25%. А рост спроса на бензин при этом составил 60-70%.

Губернатор заявил о сотрудничестве с федеральными властями и крупнейшими поставщиками топлива, чтобы повысить объемы отгрузки бензина и сбалансировать спрос и предложение. Никитин рассказал, что 6 июля проведет заседание оперштаба, где обсудят ситуацию с бензином. Если до этого ситуация не улучшится, будут приняты дополнительные меры.

Ранее драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.

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