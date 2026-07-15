Названы регионы, где нормализовалась ситуация с бензином

В 13 российских регионах заметно улучшилась ситуация с наличием топлива на АЗС и очередями на заправках. «Известия» проанализировали данные о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт.

«Власти в некоторых субъектах снимают ограничения на выдачу бензина, разрешают отпуск в канистрах, вводят продажи по четным и нечетным числам и прочее. Стабилизацию ситуации подтвердили в Минэнерго. Какие меры становятся самыми результативными и помогают сократить ажиотаж», – говорится в публикации.

Согласно данным «Известий», полученным с сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт, число очередей на заправках снизилось в ряде регионов, включая Калининградскую, Орловскую, Брянскую, Иркутскую, Калужскую, Смоленскую, Новгородскую и Курганскую области, а также Приморский край, ЯНАО, Калмыкию, Бурятию и Коми. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти ситуация тоже улучшилась, хотя в часы пик на некоторых АЗС очереди сохраняются.

Ранее сообщалось, что в российском регионе появится интерактивная карта наличия бензина на АЗС.