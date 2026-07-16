В Уганде выписали последнего пациента, заразившегося Эболой

ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его цитирует ТАСС.

«В Уганде сегодня выписывают из больницы последнего пациента с подтвержденным диагнозом, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в этой стране», — сказал он.

До этого в ВОЗ сообщили, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 796.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции: Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.