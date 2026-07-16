В ДР Конго выросло число жертв лихорадки Эбола

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 796. Об этом в соцсети X сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент сообщается о 2073 случаях (заражения — «Газета.Ru»), включая 796 смертей», — говорится в сообщении организации.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции: Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.