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Общество

В Конго разъяренная толпа напала на больницу с больными Эболой

В Конго после нападения топпы на больницу сбежали лечившиеся от Эболы пациенты
Arlette Bashizi/Reuters

На больницу на востоке Демократической Республики Конго напала разъяренная толпа, в результате чего пациенты, проходившие лечение от Эболы, сбежали. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника клиники, медицинского биолога Франсуа Берокана Удероса.

По его словам, в среду в больнице провинции Итури от анемии скончалась роженица, которой отказали в переливании крови из-за действующего во время вспышки Эболы запрета. Сразу после этого, около 15:00 по местному времени (17:00 мск), началось нападение на медучреждение.

Как рассказал Удерос, люди бросали камни и ломали ограждения. В результате из больницы сбежали до десяти пациентов, а медицинская бригада покинула объект. Армия Конго начала расследование инцидента, а гуманитарная организация Samaritan's Purse на этом фоне эвакуировала свой персонал из расположенного рядом центра лечения Эболы.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции: Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.

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