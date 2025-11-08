На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приставы взыскивают более 23 млн рублей с осужденного за стрельбу в школе Казани

true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Приставы принудительно взыскивают более 23,3 млн рублей с Ильназа Галявиева, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы за стрельбу в одной из школ Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в отношении преступника открыто 12 исполнительных производств. С Галявиева взыскивают свыше 20 млн рублей компенсации за причиненный моральный ущерб, более 1,6 млн рублей исполнительских сборов. Также назначено свыше 1,4 млн рублей иных взысканий имущественного характера. Кроме того, приставы открыли в отношении него исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей за процессуальные издержки в доход государства.

В апреле 2023 года Галявиева приговорили к пожизненному заключению. Позже сообщалось, что отбывать срок он будет в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

В суде преступник заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планировал направить на компенсации пострадавшим.

В 2021 году Галявиев проник на территорию школы с оружием и взрывчаткой. В результате стрельбы более 20 человек пострадали, семеро детей и двое взрослых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее директор ФССП сообщил, что приставы с начала года изъяли у россиян почти триллион рублей.

