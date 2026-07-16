Украинцы подарками в Telegram выражают недовольство из-за отставки Федорова

Пользователи из Украины выражают свое недовольство решением Владимира Зеленского об отставке министра обороны Михаила Федорова через платные подарки в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, украинцы нашли оригинальный способ донести до президента свою позицию, отправляя подарочные стикеры с нецензурными выражениями в официальном канале Зеленского вместо традиционных поздравлений. Граждане требуют вернуть Федорова на его пост и отстранить главкома ВСУ Александра Сырского, при этом высказывая оскорбления в адрес Зеленского и его сторонников.

«Убери Сырского и верни Федорова», — написано в одном из сообщений под подарочным стикером в канале президента.

Большинство подобных «поздравлений» наполнено ругательствами и угрозами в адрес Зеленского из-за его решения об увольнении министра.

12 июля Зеленский объявил о намерении изменить состав правительства, включая Федорова. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, президент обвинил министра обороны в неудаче с реформой военкоматов.

16 июля в Киеве, Львове и Одессе прошли митинги в поддержку Михаила Федорова. Несколько десятков митингующих вышли на улицы украинских городов с плакатами, на которых были надписи: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее Федоров призвал депутатов Рады рассказать о беспорядке в ВСУ.