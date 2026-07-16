Во Франции выгорело более 30 тысяч гектаров леса

Природные пожары во Франции затронули около 35 тыс. га. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В материале уточняется, что это больше, чем за весь пожароопасный период в прошлом году, тогда во Франции зарегистрировали 15 тыс. возгораний, которые охватили около 30 тыс. га.

«В этом году зарегистрировали около 11 тыс. пожаров. Последние три недели пожарные по всей стране одновременно тушат 250-300 возгораний», — сказал глава службы гражданской обороны Жюльен Марьон.

Сейчас примерно в 50 департаментах страны существует риск возникновения лесного пожара, отметили власти.

13 июля сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. га. Тогда на фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате задержки на некоторых направлениях составляют более трех с половиной часов. Кроме того, из-за возгорания были повреждены несколько хозяйственных построек на ферме близ коммуны Нуази-сюр-Эколь, Жители сами пытались потушить их до приезда специалистов. Тогда же пожар достиг конно-спортивного клуба в Фонтенбло — животных эвакуировали.

До этого министр внутренних дел республики Лоран Нуньес рассказал, что в порядке эксперимента задействован военно-транспортный самолет A400M. По его словам, была проведена работа по оснащению самолета комплектом для сброса 20 тыс. литров воды, что эквивалентно объему трех пожарных самолетов Canadair. Нуньес сказал, что эксперимент проводится с одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню, и добавил, что через 15 дней будут проведены необходимые испытания.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.