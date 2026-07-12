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Франция начала использовать военно-транспортную авиацию для тушения пожаров

МВД: Франция привлекла к тушению пожаров военно-транспортную авиацию
Marcos Cebrián/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции в порядке эксперимента задействовали военно-транспортный самолет A400M для тушения лесных пожаров на юге страны. Об этом в эфире BFMTV заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

По его словам, была проведена работа по оснащению самолета комплектом для сброса 20 тыс. литров воды, что эквивалентно объему трех пожарных самолетов Canadair.

Нуньес сказал, что эксперимент проводится с одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню, и добавил, что через 15 дней будут проведены необходимые испытания.

Глава МВД рассказал, что у Франции есть 12 самолетов Canadair, 8 самолетов Dash и 3 самолета разведки, а также 6 легкомоторных самолетов с отсеками для воды и несколько десятков пожарных вертолетов.

До этого страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. В июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. га земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек.

А во Франции площадь выгоревших территорий достигла 25 тыс. га, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Специалисты отметили, что пик сезона лесных пожаров в Европе обычно приходится на август — сентябрь. Они призвали власти и население заблаговременно подготовиться к опасному периоду.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

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