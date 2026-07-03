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Аналитик оценил потери Европы из-за жары

Эксперт Хазанов: экономика Европы потеряла около €5 млрд из-за аномальной жары
Michel Euler/AP

Экономика Европы потеряла около €5 млрд из-за аномальной жары. Об этом РИА Новости заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он отметил, что подсчеты производились на основе роста стоимости электроэнергии в Европе.

«Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть — пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные — в жару происходит деформация рельс, возможны аварии», — сказал Хазанов.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.

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