Аналитик оценил потери Европы из-за жары

Экономика Европы потеряла около €5 млрд из-за аномальной жары. Об этом РИА Новости заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он отметил, что подсчеты производились на основе роста стоимости электроэнергии в Европе.

«Это могут быть и потери сельского хозяйства, урожаи будут сохнуть — пшеница и ячмень могут банально выгореть. Это потери от лесных пожаров, потери косвенные — в жару происходит деформация рельс, возможны аварии», — сказал Хазанов.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.