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Общество

Под Парижем выгорело более тысячи гектаров леса

Во Франции увеличилась площадь лесного пожара до 1 тыс. га
Stephane Mahe/Reuters

Площадь лесного пожара во Франции увеличилась до 1 тыс. га. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате щадержки на некоторых направлениях составляют более трех с половиной часов.

Также, как сообщает канал, из-за возгорания повреждены несколько хозяйственных построек на ферме близ коммуны Нуази-сюр-Эколь, Жители сами пытались потушить их до приезда специалистов. Кроме того, пожар достиг конно-спортивного клуба в Фонтенбло — животных эвакуируют.

Уточняется, что для ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных самолета и два пожарных вертолета, а также более 800 спасателей. На данный момент эвакуировано около 900 человек.

Накануне министр внутренних дел республики Лоран Нуньес рассказал, что в порядке эксперимента задействован военно-транспортный самолет A400M. По его словам, была проведена работа по оснащению самолета комплектом для сброса 20 тыс. литров воды, что эквивалентно объему трех пожарных самолетов Canadair. Нуньес сказал, что эксперимент проводится с одобрения премьер-министра Себастьена Лекорню, и добавил, что через 15 дней будут проведены необходимые испытания.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

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